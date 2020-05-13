Noterliklerde çalışma saatleri normal düzenine döndü Noterliklerde çalışma saatleri normal düzenine döndü Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan itibaren noterliklerde uygulanan tek-çift uygulamasının sona erdiğini, dün itibariyle normal mesai dönemine geçildiğini söyledi.

Noterliklerde çalışma saatleri normal düzenine döndü

ANKARA - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan itibaren noterliklerde uygulanan tek-çift uygulamasının sona erdiğini, dün itibariyle normal mesai dönemine geçildiğini söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin, birliğin genel merkezinde yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle noterliklerde 23 Mart'tan itibaren tek-çift uygulaması ile faaliyet yürütüldüğünü anımsatarak, dün itibariyle bu uygulamaya son verildiğini, noterliklerin tamamının normal mesai düzenine geçtiğini söyledi. Virüs nedeniyle noterliklerde yapılan toplam işlem sayısında yüzde 60'lara kadar düşüş yaşandığına işaret eden Cin, bu düşüş nedeniyle noterliklerin sayısının azaltılmasının pek bir sorun oluşturmadığını kaydetti. Adalet Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda noterliklerde ilk günden itibaren önlemler aldıklarını dile getiren Cin, "Noterliklerimize maske, dezenfektan, eldiven ve ateş ölçer cihazları gönderdik. Onun yanında noterliklerde ilgililerin giriş-çıkışı konusunda maskeye dikkat ettik. Noterliklere işlem için gelen ilgililer, ateşi ölçülerek içeriye alınıyor. İçeriye çalışan personel sayısından fazla işlem ilgilisi alınmamaya çalışılıyor. Sosyal mesafeye uyulması için çok titiz tedbirler alındı. Aldığımız bu tedbirlerin de sonuçlarını gördük" diye konuştu.

Noterliklerdeki iş yoğunluğunda artış meydana geldiğini ve bu nedenle de normal çalışma düzenine geçtiklerini anlatan Cin, "Bu yükselişte de hiçbir yoğunluk yaşamadan, vatandaşın, personelin sağlığını tehlikeye atmadan bu kamu hizmetini yürütmeye çalışıyoruz. Bunun yanında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da noterlik işlemlerini aksatmayacak şekilde gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Noterliğe gelmişlerse öncelikle onların işlemlerini yapıyoruz. Gelmemişlerse bulundukları yerde imzalarını almak suretiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin vekaletname işlemlerini aksatmadan noterlerimiz yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA