Noterlere indirimli elektrik
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Noterlere indirimli elektrik

Türkiye'nin önde gelen enerji sektörü oyuncularından Aydem Enerji kuruluşu olan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği (TNB), yurt çapında 2 bin 61 adet noteri kapsayan bir iş birliğine imza attı.

Noterlere indirimli elektrik
16.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:02

Türkiye'nin önde gelen enerji sektörü oyuncularından Aydem Enerji kuruluşu olan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği (TNB), yurt çapında 2 bin 61 adet noteri kapsayan bir iş birliğine imza attı. Buna göre birlik binaları ve 2 bin 61 noterlik dairesi, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu.

Görevli elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile önemli bir iş birliğine imza attı. TNB Başkanı Dursun Cin ile Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından açıklanan kampanya uyarınca TNB çatısı altındaki birlik binaları ve 2 bin 61 adet noterlik dairesi, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.

TNB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini vurgulayan Aydem/Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sontuna, "Kampanya süresince TNB mensubu noterlere sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedeli, 12 ay boyunca sabit olarak uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen noterler, TNB'nin portalı veya Aydem ve Gediz Elektrik Perakende'nin web sitelerinden erişebilecekleri başvuru formunu doldurabilir ya da 0 (232) 388 87 00 numaralı iletişim merkezimizi arayabilirler. Kampanyamız 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek" dedi.

TNB Başkanı Dursun Cin de kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler. Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Aydem ve Gediz Elektrik Perakendeye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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