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NOTERLER BUGÜN AÇIK MI? 2 Nisan 2025 noterler çalışıyor mu? Bayram sonrası noterler açık mı?

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI? 2 Nisan 2025 noterler çalışıyor mu? Bayram sonrası noterler açık mı?
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Noterler bugün açık mı sorusu, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü işlem yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ramazan Bayramı sonrası kamu kurumlarının çalışma durumu merak edilirken, "Noterler bugün açık mı?" sorusu da gündemdeki yerini aldı.

Bayram tatilinin ardından işlerine kaldığı yerden devam etmek isteyenler için en önemli konulardan biri de noter işlemleri oldu. Özellikle tapu, satış, vekaletname ve benzeri işlemler için noterlik hizmeti almak isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. Noterler bugün açık mı sorusu, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından sıkça soruluyor. Peki noterler 2 Nisan'da hizmet veriyor mu?

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği'nin açıklamasına göre, noterlikler 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde normal çalışma düzeninde hizmet verecektir.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterlerin genel çalışma saatleri şu şekildedir:

Sabah: 09:00 – 12:00

Öğle arası: 12:00 – 13:00 (Bazı yerlerde 12:30 – 13:30 olabilir)

Öğleden sonra: 13:00 – 17:00

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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