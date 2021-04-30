Noterler açık olacak mı? Tam Kapanmada Noterler açık mı? Sokağa çıkma yasağında noterler saat kaça kadar açık?

Ülkemizde iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında noter çalışma saatleri gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Noterler açık olacak mı? Tam Kapanmada Noterler açık mı? Sokağa çıkma yasağında noterler saat kaça kadar açık?

Ülkemizde iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında noter çalışma saatleri gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Noterler açık olacak mı? Tam Kapanmada Noterler açık mı? Sokağa çıkma yasağında noterler saat kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken noter çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NOTERLER AÇIK MI?

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

Vaka sayılarının artmasının ardından alınan tam kapanma kararı sonrasında kargo çalışma saatleri araştırma konusu oldu.Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Tam Kapanmada kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kargoların da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada kargolar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kargo çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi;

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Yeni tedbirler açıklandı. Kısıtlamalar şöyle: '' 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.''

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL