Noterler açık olacak mı? Tam kapanmada noterler açık mı?

Noterler açık olacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 29 Nisan -17 Mayıs arası uygulanacak olan tam kapanma için vatandaşlar Tam kapanmada noterler açık olacak mı? Yasakta noterler açık mı? Noterler saat kaçta açılıyor? gibi sorular sormaya başladı.

Tam kapanmada noterler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında noterler açık mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasındaydı. 29 Nisan -17 Mayıs arası uygulanacak olan tam kapanma için vatandaşlar Tam kapanmada noterler açık olacak mı? Yasakta noterler açık mı? Noterler saat kaçta açılıyor? gibi sorular sormaya başladı.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Vatandaşlar noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabilir. Bu süreçte noter çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktarıldı.

NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.

Cin "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." İfadelerini kullandı.