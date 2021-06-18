Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık
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Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık

Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik 1. Noterliğinde sahte kimlikle satış vekaleti vermek sureti ile 380 bin liralık dolandırıcılık yapılması üzerine başlatılan operasyonda 5 şüpheli 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemesi sonucu Bursa ve Ankara'da yakalandı, 2'si tutuklandı.

Bilecik 1. Noterliğinde sahte kimlikle satış vekaleti vermek sureti ile 380 bin liralık dolandırıcılık yapılması üzerine başlatılan operasyonda 5 şüpheli 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemesi sonucu Bursa ve Ankara'da yakalandı, 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, S.İ. isimli şahsın, Bilecik 1. Noterliğinde sahte kimlikle satış vekaleti vermek sureti ile 380 bin liralık dolandırılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Çevrede yapılan 250 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelemesi sonucunda olayın şüphelileri H.T., Ş.M. ve F.M. isimli 3 şahsın kimlik bilgileri tespit etti. Savcılık talimatıyla Bursa Osmangazi ve Gemlik ilçesinde Bursa Asayiş Şube Ekipleri ile müşterek ev araması yapılarak şahıslar yakalanmıştır. Şüpheli şahıslarla yapılan mülakat ve yapılan araştırmalar neticesinde diğer şüphelilerin E.G., N.Ü. ve E.B.Ü. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. E.G. isimli şüpheli Bursa'da, E.B.Ü. isimli şüpheli ise Ankara'da yakalanarak, 5 şahıs da gerekli iş ve işlemler için Bilecik'e getirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 24 adet senet, 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi, 6 adet kullanıma hazır GSM hattı, 8 adet telefon,74 adet tabanca fişeği, 1 adet bilezik, 2 bin 250 TL nakit para, 1 adet flash bellek, 2 adet tapu belgesi 2 adet vekaletname ele geçirildi.

Şüpheliler Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden sorgularının ardından Bilecik Adliye Sarayına sev edildi. Ş.M. ve E.B.Ü. isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.T., F.M. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİLECİK

Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık
Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık
Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık
Noterde sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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