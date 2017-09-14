Noter Huzurunda Sınıfları Belirlediler

Iğdır Hüsnü özyeğin ilkokulun da ana sınıflar ve 1.sınıflar için kura çekimi yapıldı.



Iğdır'daki Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nun anasınıfı öğrencilerinin sınıfları, noter huzurunda kura çekilerek belirlendi.



Öğrenci velilerinin öğretmen seçme talepleri, sabahçı öğlenci olma istekleri karşısında çaresiz kalan Hüsnü Özyeğin İlkokulu idarecileri, çareyi noter huzurunda çekiliş yapmakta buldu.



Kura çekimi sırasında konuşan Hüsnü Özyeğin İlkokulu Müdürü Ercan Bilen, "Anasınıfında görev alacak öğretmenlerimiz, şubelerini kurayla belirledi. Öğrencilerin sabahçı öğlenci olmaları, öğretmen durumu konusunda sıkıntı yaşamamak için noter tarafından çekiliş yapmaya karar verdik. Noter huzurunda çekiliş yapılıyor ve çekiliş sonucuna göre öğrencilerin hangi şubede olacakları, hangi öğretmen tarafından okutulacağı, sabahçı öğlenci olacakları ortaya çıkacak" dedi.



Veliler de, kura çekimini ilgiyle takip ederek ilk kez kura çekimine tanıklık ettiklerini belirttiler. Veliler çocuklarının öğretmenlerinin ve dönemlerinin şeffaf bir şekilde belirlenmesinden memnun kaldıklarını söylediler. - IĞDIR