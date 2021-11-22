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Noter binasına kırmızı boyalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Noter binasına kırmızı boyalı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesinde bulunan noter binasına boyalı saldırıda bulunuldu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesinde bulunan noter binasına boyalı saldırıda bulunuldu.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 6'ncı noter binasının cam ve duvarlarını kırmızı boya ile boyadı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken sabah saatlerinde iş yerine gelen personel durumu görünce jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ise binayı temizlemek için çalışma başlattı.

(İHA)

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