Note 9 İşlevi Hayallerde Kaldı!

Galaxy Note 9'da ekran içi parmak izi sensörü olmayabilir. Evet doğru okudunuz, bu yazıda bahsettiğimiz cihaz Galaxy S9 değil, Galaxy Note 9. Güney Kore'den gelen bir habere göre Galaxy Note 9'un ne özelliklere sahip olacağını kesin olarak bilmek için şu an çok erken olmasına rağmen, ekran içi parmak izi tarayıcısı olmayacak gibi görünüyor. Samsung'un Galaxy S8 için ekran içi parmak izi sensörünü getirmesi bekleniyordu ve bu gerçekleşmemişti.

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Bunun ardından çoğu kişi geçen sene bu teknolojinin Galaxy Note 8 ile gelmesini bekledi ama Samsung, teknik sorunlar nedeniyle bu fikirden vazgeçmiş görünüyordu. Eğer bu son habere inanacak olursak, Galaxy Note 9'da bir ekran içi parmak izi sensörü beklemek de boşuna beklemek olacağa benziyor.

Koreli medya kuruluşu The Bell, tedarik zinciri tabanlı kaynakları göstererek bugün Samsung'un tedarikçilerine sıradaki amiral gemisi phablet'in parmak izi tarayıcısının Galaxy Note 8'deki gibi arka kısımda olacağını açıklamış.

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Haberde Samsung'un ekran-içi sensör üzerinde çalışmayı tamamen durdurduğu yazmıyor. Bazı kaynaklara göre firma, optik parmak izi tanıma üzerinde çalışıyor, ama böyle bir teknolojiyi 2019'dan önce görmemiz mümkün görünmüyor.

Önümüzdeki aylarda da Galaxy Note 9 hakkında çok şey duymayı bekliyoruz, o yüzden şu anki bilgilere şüpheyle yaklaşıp, daha kesin bilgiler için biraz daha sabırlı olmamız gerekecek gibi görünüyor.