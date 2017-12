Note 8, Oıs Testinde Ezdi Geçti!

Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'de son yapılan araştırmalar, kamera olarak en çok telefonlarımızı kullandığımızı gösteriyor. Bu araştırma, en çok kullanılan telefon kamerasının ise iPhone'a ait olduğunu söylüyor. Piyasadaki en son nesil telefonlar, ister iOS'la, ister Android'le çalışsın, iyi bir fotoğraf ve video kayıt deneyimi sunuyorlar.



Smartphone Camera Comparison: 4K Stabilization4K Stabilization test



Devices:

iPhone X

Mate 10 Pro

Note 8

Pixel 2



Yukarıda izleyeceğiniz videoda Note 8, iPhone X, Pixel 2 ve Mate 10 Pro'nun 4K video kaydı sırasında optik dengelemeyi (OIS) ne kadar iyi yaptığı test ediliyor. OIS'in amacı, kameranın titreşimini ortadan kaldırmak ve bu alanda en başarılı telefonun Note 8 olduğu göze çarpıyor. Bu videoda Pixel 2'nin de OIS'te hiç fena olmadığını düşünüyoruz, ancak ortaya çıkan efekt herkesin hoşuna gitmeyebilir.



Evan Rodgers, hazırladığı videoda Rodgers, video kaydederken bir metronun girişine doğru yürüyor. Aşağıda izleyebileceğiniz ikinci videoda ise Rodgers, metroya biniyor ve asıl fark burada ortaya çıkıyor. iPhone X, Mate 10 Pro ve Pixel 2 titreşimlerde adeta boğulurken Note 8'in titreşime neredeyse hiç aldırış etmediği gözleniyor.







so one thing I couldn't make space for in my camera piece is this little comparison here. The note 8 eats some kinds of vibrations for lunch pic.twitter.com/dhPt22aiOq



— evan rodgers (@evanrodgers) 21 Aralık 2017



Özetle metro gibi titreşen yerlerde sıkça video kaydediyorsanız, bu testin sonuçlarına göre Note 8'i tercih etmenizde fayda var.