Note 8'in Parmak İzi Burada Olacak!

Önümüzdeki aylarda tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Note 8'in ekranın altında bir parmak izi sensörüyle gelmesini bekliyorduk. Ancak bunun olmayacağı ortaya çıktı.



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Bir Samsung yöneticisi, teknolojinin Note 8'e yetişmeyeceğini doğrulamıştı. Yeni ortaya çıkan bir CAD çizimi ise sensörün yine telefonun arkasında olacağını gösteriyor. Çizimde gördüğümüz muhtemelen telefonun son hali değil ancak cihazın gövdesinin nasıl olacağını ve parmak izi sensörününün arkada bulunacağını görebiliyoruz.



Bazı Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları, sensörün kameraya çok yakın olmasından dolayı yanlışlıkla kameraya dokunmak gibi bir sorun yaşıyorlar. Yeni sızan çizimde sensörün bu sorunu çözmek için kameradan biraz uzaklaştırıldığı gözleniyor.



Note 8'in son tasarımının böyle olup olmayacağından şimdilik emin değiliz. Ancak çizim, önceki sızıntılarla uyum içinde ve kaynağının bir kılıf üreticisi olması, gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor.



