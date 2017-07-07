Nostaljik Tramvayın Tamirhanesi ve Deposu Yıkıldı - Istanbul

Beyoğlu'nda bulunan nostaljik tramvayın tamirhanesi ve deposunun, yenisi yapılmak üzere yıkımı gerçekleştirildi.



Taksim'de, elektrikli tramvayların tamir edildiği, Fransız Kültür Merkezi'nin yanındaki tamirhane ve deponun yıkımının ardından, enkaz alandan kaldırıldı.



Alan çevresi, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.



Tamirhane ve deponun, aynı şekilde yeniden yapılacağı öğrenildi.