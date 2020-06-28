Nostaljik tramvayın sessiz yolculuğu
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Nostaljik tramvayın sessiz yolculuğu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu yapılan Pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tünel-Taksim Meydanı arasında hizmet veren tarihi nostaljik tramvay, yolculuğunu yalnız gerçekleştirdi.

28.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:41

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu yapılan Pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tünel-Taksim Meydanı arasında hizmet veren tarihi nostaljik tramvay, yolculuğunu yalnız gerçekleştirdi.

Sınava giren öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına ulaşabilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde 09.30 ile 15.00 arasında uygulanıyor. Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de boş kaldı. Tünel-Taksim Meydanı arası sefer düzenleyen tarihi nostaljik tramvayın sessiz yolculuğu kameralara yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin kullanmadığı nostaljik tramvay seferlerini boş gerçekleştirdi.

(İHA)

Nostaljik tramvayın sessiz yolculuğu

Kaynak: İHA

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