Nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı
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Nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Nisan günü durdurulan nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı.

Nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı
02.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:46

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Nisan günü durdurulan nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı.

İETT tarafından alınan kararla yüzde 50 kapasite ile çalışacak olan tramvay, standart rotası olan taksim Meydanı ile Tünel arasında seyredecek. Yaklaşık 2 ay sonra yeniden İstiklal Caddesi üzerindeki yerini alan tramvay, 22: 45'e kadar hizmet verecek. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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