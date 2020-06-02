Nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Nisan günü durdurulan nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Nisan günü durdurulan nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı.

İETT tarafından alınan kararla yüzde 50 kapasite ile çalışacak olan tramvay, standart rotası olan taksim Meydanı ile Tünel arasında seyredecek. Yaklaşık 2 ay sonra yeniden İstiklal Caddesi üzerindeki yerini alan tramvay, 22: 45'e kadar hizmet verecek.

Kaynak: DHA