"Nostaljik Tramvay" projesinin ihalesi ertelendi Sakarya Büyükşehir Belediyesince 14 Nisan'da yapılacağı açıklanan "Nostaljik Tramvay" projesi ihalesinin ertelendiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 14 Nisan'da yapılacağı açıklanan "Nostaljik Tramvay" projesi ihalesinin ertelendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şehir merkezinde gerçekleştirilecek çalışmaların bir sıkıntı oluşturmaması, sürecin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ihalenin ertelenmesine karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA