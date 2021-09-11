"Nostaljik Tramvay Kafe" müşterilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Konya'da 1990'larda şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna kazandırılan tramvay, kullanım ömrünü tamamlanmasının ardından Kültür Park'ta "Tramvay kafe" olarak hizmet vermeye başladı.

Kafenin İşletme Şefi Hakan Erdem, AA muhabirine, Konya Büyükşehir Belediyesine ait işletme bünyesinde faaliyet gösteren nostaljik kafenin, iç ve dış mekan kapasitesinin 96 kişiden oluştuğunu söyledi.

Müşterilerden çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Erdem, gelenlerin kafenin nostaljik havasının kendilerini geçmişe götürdüğünü paylaştıklarını belirtti.

Erdem, sıcak ve soğuk içecek sevisi bulunan kafede müşterilerin, bol bol anı fotoğrafı çektiğini belirterek, şunları belirtti:

"Gelen vatandaşımız, nostaljiyi yaşattıkları için belediyemize ayrıca teşekkür ediyor. Çünkü gelen misafirlerimiz, 20 yıl öncesini hatırladığı için memnun oluyor. Misafirlerimiz hatıra fotoğrafı çektirerek, bu ziyaretlerini kayıt altına alıyor. İçeceklerimizden tadıp ikramlarımızdan alarak buradan memnun bir şekilde ayrılıyorlar."

Müşterilerin, en çok kafede içecek dışında satış yapılıp yapılmayacağını sorduklarını aktaran Erdem, "Müşterilerimiz, başka hangi menülerin yer alacağını çok soruyor. Biz konseptimizi gelen misafirlerimize bildiriyoruz. Burada sıcak ve soğuk içecekler üzerine hizmet veriyoruz. Tramvayımızın özüne çok dokunmadan, orijinalliğini korumak istediğimiz için böyle bir konsept hazırladık." dedi.

Erdem, vatandaşların buna benzer kafeleri başka meydanlarda da görmek istediğini söylediğini kaydetti.

Kafe müşterilerinden Şerife Tekdamar ise uzun süredir Kültür Park'ta duran nostaljik tramvayın nasıl kullanılacağını merak ettiğini, o nedenle ziyarete geldiğini belirtti.

Tekdamar, eski tramvayların bu şekilde bir çalışmayla değerlendirilmesinin hoşuna gittiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Merkezle son durak birbirine çok uzak. Bu uzun yolculuklarda tramvayda yaşanan anıların, yol boyunca tramvaya inip binen farklı insanların olduğunu bilmek çok güzel. O insanların anıları geldi aklıma hayliyle. Çok güzel bir yer olmuş. Farklı yerlerde de böyle tramvay kafelerin açılmasını isterim. Farklılık her zaman iyidir. Sıradan bir kafe yerine böyle farklı olağan dışı kafelerin açılması daha iyi olur tabi. İçtiğin bir bardak çay daha güzel geliyor."

Mehmet Emin Nalvuran da kafeyi çok beğendiğini paylaşarak, "Nostaljik tramvaylar, ilk olarak bisiklet tramvayı şeklinde değerlendirilmişti. Boş duracağına değerlendirilmiş, güzel renkli bir mekan olmuş. Ben ilk önce tatlı siparişi vermek istemiştim. Sadece içecek hizmeti varmış, farklılıklar da olsa iyi olur. Şuan için yeterli ama ilerleyen zamanda ilgi yoğunlaşırsa vagon sayısının da artması gerekiyor." dedi.

Şükran Susam ise arkadaşının isteğiyle kafeye geldiklerini, lise zamanlarında birlikte bu tramvayları çok kullandıklarını ifade etti.

Susam, arkadaşının o zamanlar, "Tramvaylarda bir yemek ya da kafe konsepti olsa merkezden Selçuk Üniversitesi'ne yaptığımız bir saatlik yolculuğu en azından daha keyifli geçirmiş oluruz." dediğini anlattı.

Kızı ve eşiyle tramvayı merak edip görmeye gelen Süleyman Çolak da anılarını tazelemek istediğini kaydetti.

Çolak, "Lise yıllarımda, 10 yıl öncesi kadar bu tramvaya çok bindim. Tramvayın açıldığını görünce, eski günleri yad etmek için eşimle çocuğumla hem içini de bir görelim, menülere bakalım diye geldik." diye konuştu.