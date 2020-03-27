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İstiklal Caddesi, İstanbul

Nostaljik tramvay boş kaldı

Nostaljik tramvay boş kaldı İstiklal Caddesi'nde bulunan ve zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tarihi nostaljik tramvay korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

27.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:16
Nostaljik tramvay boş kaldı

Nostaljik tramvay boş kaldı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde bulunan ve zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tarihi nostaljik tramvay korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) hayatın her alanını etkiledi. İstanbul'un tarih kokan semtleri, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi mekanlar korona virüs nedeniyle boş kaldı. Korona virüs İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı arasında sefer yapan nostaljik tramvayı da vurdu. Virüs öncesinde insanların binmekte güçlük çektiği hatta çocukların kapılarından sarkarak tehlikeli bir yolculuk yaptığı nostaljik tramvay bugünlerde sadece bir kaç yolcuyla sefer yapıyor.

Nostaljik tramvay boş kaldı

Kaynak: İHA

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Nostaljik tramvay boş kaldı

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