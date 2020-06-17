Nostaljik minibüste, yolcular inecekleri yeri unutuyor GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüs şoförü Ali Çoşkun (29), Yeşilçam filim müzikleri çaldığı ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin fotoğraflarıyla süslediği aracında yolcularına nostalji yaşatıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüs şoförü Ali Çoşkun (29), Yeşilçam filim müzikleri çaldığı ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin fotoğraflarıyla süslediği aracında yolcularına nostalji yaşatıyor. Coşkun, yolcuların kendisine 'nostalji kaptan' dediğini belirterek, bazı yolcuların da minibüsteyken ineceği yeri unuttuklarını söyledi.

Nurdağı-İslahiye ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Ali Çoşkun, kullandığı minibüse, çocukluğunda izlediği Yeşilçam filmlerinden esinlenerek Türkan Şoray, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Yılmaz Güney, Hulusi Kentmen, Şener Şen gibi yıldızların fotoğraflarını astı. Yolculara, güzergah boyunca filim müzikleri dinleten Coşkun, aldığı olumlu tepkilerle mutlu olduğunu söyledi.

'İNECEĞİ YERİ UNUTANLAR OLUYOR''Nostalji kaptan' olarak bilinen Ali Çoşkun, "10 yaşında geçim davası yüzünden durağa geldim. Okula giderken de çalışarak geçimimi sağladım. Çocukluğumda görürdüm, büyüklerim bu resimleri yapıştırırdı. Bende 9 yıl önce ehliyetimi alıp minibüsün kaptanlığına başlayınca çocukluk hayalimi gerçekleştirmek ve yolcularımın değişik bir araçla yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla aracımı Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin afişleriyle süsledim. Aracıma ilk kez binenler şaşkınlık yaşayıp, yol boyunca resimleri incelerken, birçok kişide benimle yolculuk etmek için bekliyorlar. İneceği yeri unutanlar oluyor. Nostaljiyi sevdiğim için ise bana 'nostalji kaptan' diyorlar" dedi.

Minibüse ilk kez binenler gördükleri karşısında şaşkınlık yaşarken, Yeşilçam filmleri ile büyüyenler ise kendilerini çocukluk yıllarına götürdüğü için özellikle nostalji kaptanı bekliyor. Gençler ise yolculuklarında fotoğrafları inceledikten sonra yolculuklarını unutulmaz kılmak için selfie yapıyorlar.

Kaynak: DHA