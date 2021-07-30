Nostaljik Çankaya Geleneği

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ BAŞLIYORÇankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Şenliği 5 Ağustos'ta başlıyor.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ BAŞLIYOR

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Şenliği 5 Ağustos'ta başlıyor. 4 hafta sürecek şenlikte 12 farklı noktada birbirinden güzel 4 film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Çankaya'nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Şenliği" Ağustos ayı ile birlikte yeniden başlıyor. 5 Ağustos'ta Huzur Pazaryeri'nde ilk gösterimi yapılacak şenlik, 12 farklı noktada birbirinden güzel 4 filmle Çankayalılarla buluşacak. Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Belediye, bu yıl Arif v 216, Bayi Toplantısı, 7. Koğuştaki Mucize ve Soul filmlerini Başkentlilerle sunacak.

PANDEMİ KURALLARINA UYULACAK

Nostalji dolu günler adına mahalle kültürünü yeniden canlandıran etkinliklerle Başkent Ankara'da yeni bir atmosfer oluşturmak istediklerini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Mayıs ayında sona eren tam kapanmanın ardından güzel günleri tekrar yaşatmak, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyarak açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimize yeniden hatırlatmak istedik. Vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, hasret kalmış durumda. Çankaya Belediyesi olarak her türlü önlem alarak halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde birbirinden güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖSTERİM TAKVİMİ

5 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'a kadar sürecek Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

TÜM GÖSTERİMLER 20. 30'da BAŞLAYACAK

5 Ağustos Perşembe - Huzur Pazaryeri - Arif v 216

6 Ağustos Cuma - Uğur Mumcu Parkı - 7. Koğuştaki Mucize

7 Ağustos Cumartesi - K. Esat Özgürlük Parkı - Bayi Toplantısı

12 Ağustos Perşembe - Aşıkpaşa Pazaryeri - Bayi Toplantısı

13 Ağustos Cuma - 100 Yıl Pazaryeri - 7. Koğuştaki Mucize

14 Ağustos Cumartesi - Zafer Park - Soul

19 Ağustos Perşembe - Atapark - Soul

20 Ağustos Cuma - Keklik Pazaryeri - Arif v 216

21 Ağustos Cumartesi - Metin Oktay Ortaokulu Yanı - Arif v 216

26 Ağustos Perşembe - Ahmet Arif Parkı - Bayi Toplantısı

27 Ağustos Cuma - Anıtpark - Soul

28 Ağustos Cumartesi - Cebece Camii Önü - Arif v 216

Kaynak: Habermetre