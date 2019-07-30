NOSAB yönetimi OSB’lerin taleplerini ilgili makamlara iletti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, OSBÜK Yönetim Kurulu ile ilk ziyaretini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'a gerçekleştirdi.