Norwich City'nin Korkulu Rüyası Luis Suarez

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21

2011-2015 yılları arasında Liverpool forması giyen ve kısa surede Premier Lig tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak kendini kabul ettiren Luis Suarez, Liverpool'un Norwich City'e karşı oynadığı maçlarda muhteşem performanslara imza attı. Kanaryalar'a karşı oynadığı 6 maçta 3 hat-trick de dahil olmak üzere tam 12 gol atan Suarez, adeta rakiplerinin kabusu haline gelmişti.