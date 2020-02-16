Haberler » Spor » Norwich City 0-1 Liverpool - Spor

Norwich City 0-1 Liverpool

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.

16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Norwich City 0-1 Liverpool

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan , Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.


İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, 'nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76'ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.


Liverpool, önümüzdeki beş maçını kazanırsa Premier Lig şampiyonluğunu garantileyecek.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler