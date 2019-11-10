'Norwegian Jade', Kuşadası'na 2 bin 657 turist getirdi

10.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:01

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bu sabah demirleyen, Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist getirdi.

Kuşadası Limanı'na bu sabah demirleyen 93 bin 502 ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğindeki 15 katlı 'Norwegian Jade' yolcu gemisinden inen büyük bölümü ABD'li 2 bin 657 yolcudan bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Bir kısmı ise ilçe merkezinde kalıp, kafe ve restoranlarda oturdu, çarşıda bol bol alışveriş yaptı. 2019 yılında tek sefer olarak Kuşadası programını tamamlayan Norwegian Cruise Line şirketine ait olan 'Norwegian Jade' kruvaziyer gemisinin gelecek yıl 8 sefer gerçekleştireceği bildirildi.2019 yılında Norwegian Cruise Line ve yan kuruluşlarına ait 14 kruvaziyer gemisinin Kuşadası'na sefer gerçekleştiğini ve bu sayının 2020 yılında 36 sefere çıkacağını belirten Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "2016- 2018 yılları arasında Türkiye'yi programından çıkaran ABD'nin büyük kruvaziyer gemilerini, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldıklarını ve Kuşadası'na seferlerini gerçekleştirdiklerini görmek hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişmeydi. 2020 ve 2021 yıllarında Özellikle Kuşadası limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp, hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız" dedi.

Kaynak: DHA