Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor
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Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor

Norveç'te yapılan bir ankete göre Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor.

Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor
05.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:55

Norveç'te yapılan bir ankete göre Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor.

Norveç'de korona virüsü salgınında tedbirlerini genişletti. Novus Kamu İstatistik tarafından yapılan ankete göre, Norveçlilerin yüzde 73'ü Norveç İsveç sınırının açılmasını istemiyor. 11 Nisan'dan beri İsveç'le sınırı kapalı olan Norveç'te halk İsveç sınırının açılmasını istemiyor. Ankette yüzde 15 'evet' yüzde 12 ise 'bilmiyorum' dedi.

Öte yandan Norveç sınırını kapalı tutmakta yalnız değil. Diğer İskandinav ülkelerine ve Almanya'ya açılan Danimarka bile İsveçli turistleri kabul etmeyi reddediyor. Norveçlilerde Danimarka'ya gitmek istemiyor. 15 Haziran'dan itibaren Danimarka'ya seyahat etme fırsatını kullanıp kullanmayacakları sorulduğunda ise 4 Norveçli'den 3'ü 'hayır' dedi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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