Norveçliler, ''Norveç'ten Daha Fazla Göçmen Almalıyız'' Diyen Trump ile Dalga Geçti

Donald Trump'ın göçmenlerle ilgili bir görüşmede, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri aşağılayarak, "Neden Norveç gibi ülkelerden göç almıyoruz" sözleri Norveç'te alay konusu oldu.

''NORVEÇ'TEN DAHA FAZLA GÖÇMEN ALMALIYIZ''

Birkaç hafta önce de Haitili'ler için "hepsi AIDS'li" ifadesini kullanan, dün de Oval Ofis'te düzenlenen görüşmede Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri aşağılayarak, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." diyen Trump'a Norveç halkından alaycı yanıtlar geldi.

NORVEÇLİLER TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Norveç'in ünlü gazetecilerinden Ronnie Baraldsnes elinde Trump'ın sözlerinin yazılı olduğu bir pankatla Oslo sokaklarında halka "Trump'ın davetini kabul eder misiniz?" sorusunu yöneltti. "ABD'ye yerleşmek ister misiniz?" diye sorduğu başkentlilerden biri "Asla!" yanıtını verdi. Aynı cevabı veren başka biriyse ABD ile bir işinin olmadığını söyledi.



''O OLDUĞU SÜRECE OLMAZ''

Diğer bir Oslolu ise, Başkan Trump'ın yerine başka biri gelirse ABD'ye gitmeyi düşünebileceğini esprili bir dille ifade etti. "O olduğu sürece olmaz. Onun gibi adamları dikkate almıyorum" diyen başkentli kadın sözlerini "Adam var, adam var." diyerek bitirdi.

TRUMP İLE DALGA GEÇTİLER

Bir Twitter kullanıcı da dalga geçerek, "Elbette, Norveç halkı, insanların vurulduğu, yoksulluk içinde yaşadığı, yoksul oldukları için sağlık hizmeti alamadığı, siyasette daha az kadın görmek gibi bir ülkeye taşınmak isterler." paylaşımında bulundu.