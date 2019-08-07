Norveçli STK temsilcilerinden MTDF'ye ziyaret

07.08.2019 14:26

Norveç'in Başkenti Oslo'dan Mardin'e gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu'nu (MTDF) ziyaret etti.

Merkezi Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan ve dünya genelinde faaliyet yürüten Stefanusalliensen İnternational kuruluşu temsilcileri Vija Herefoss ve Christine Gripsgard Lung Mardin'e yaptıkları gezi çerçevesinde MTDF'yi ziyaret etti. Konuk heyet MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Teşkilat Başkanı Menduh Kavan, yönetim kurulu üyesi İdris Demir tarafından karşılandı. Heyet yaklaşıl iki saat kaldıkları federasyon merkezinde insan hakları ve inanç özgürlüğü konusunda dünya genelinde sivil toplum olarak yaptıkları çalışmalarla ilgi bilgi paylaştı.

Ziyaretle ilgili konuşan MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Sivil toplum olarak yaptığımız çalışmaları ve Mardin ile ilgili konuk heyete bilgi verdik. Mardin dillerin ve dinlerin şehri olduğundan ve geçmişinde birçok medeniyetleri barındırdığından, açık müze konumundadır. Bu güzellikleri dilimiz döndüğünce tanıtmaya, korumaya çalışıyoruz" dedi.

Vija Herefoss ve Christine Gripsgard Lung ise, "Ziyaretlerimizin amacı dinlerin, dillerin ve farklı kültürlerin şehri olan Mardin ve bölgenin sosyo-kültürel çoğulculuğu hakkında bilgilenmek. Bu çerçevede bölgenin etkili sivil toplum örgütlerinden olan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu ile tanışmaktan mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA