Norveçli profesörden AstraZeneca açıklaması: Kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Norveçli profesörden AstraZeneca açıklaması: Kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabilir

17.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:19
Norveçli profesörden AstraZeneca açıklaması: Kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabilir

Norveç'in Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör ve Başhekim Pal Andre Holme, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabileceğini açıkladı.

Norveç'in Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör ve Başhekim Pal Andre Holme, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabileceğini açıkladı.

Koronavirüse karşı Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımı, Avrupa'daki 19 ülke tarafından durduruldu. Norveç'in Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Profesör ve Başhekim Pal Andre Holme, aşının birçok ülkede durdurulmasına neden olan yan etkilerden kan pıhtılaşmasına yönelik açıklamada bulundu.

"PIHTILAŞMA ARASINDA BAĞLANTI KURULABİLİR"

Holme, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabileceğini ifade ederek, kan pıhtılaşmasının bağışıklık sisteminin aşıya verdiği bir tepki olabileceğini söyledi.

Holme açıklamasında, "Bir bağlantı olduğunu söylerken dikkat edeceğim, ancak yakın zamanda bu kişilerin aşılanmaları ile nadir belirtiler arasında bir bağlantı olduğuna inanmak mantıklı. Kan pıhtılaşmasını ve düşük trombosit seviyelerini tetikleyen bir bağışıklık tepkisi var gibi görünüyor. İlaçların neden olduğu benzer durumları biliyoruz" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Birol Güven Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Bülent Uygun Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Norveçli profesörden AstraZeneca açıklaması: Kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:20:48. #1.15#
title