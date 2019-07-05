Norveçli eski bakan sığınmacıları cinsel istismardan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Norveç'te eski bir bakan üç sığınmacıyı yıllar içerisinde cinsel olarak istismar etmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Balıkçılık Bakanı Svein Ludvigsen bölge valisi olduğu dönemde konumunu kullanarak biri hafif zihinsel sorunları olan 3 genç erkeğin savunmasız durumlarını suistimal etmekten suçlu bulundu. Euronews.com'da Görüntüle