Norveç ve Finlandiya Türkiye'ye silah satışını durdurdu

11.10.2019 14:37

Türkiye'nin Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Norveç ve Finlandiya Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Finlandiya'nın ardından Norveç de Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı aldı.



Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide "karmaşık" ve çok hızla değişen durum nedeniyle Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatında Oslo'nun yeni onay vermeyeceğini açıkladı. Bakan Soreide Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasının "ihtiyati tedbir" olduğunu belirtti. Soeide, Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatı için verilen mevcut izinlerin de yeniden değerlendirileceğini kaydetti.



Türkiye gibi NATO üyesi olan Norveç, 2018 yılı verilerine göre Türkiye'ye yaklaşık 6 milyon euro değerinde silah satışı gerçekleştirmişti.



Soeide, Çarşamba günü de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatından dolayı "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, Türkiye'ye "operasyona son verme" çağrısında bulunmuştu. Bunun "insani sonuçlarında" kaygı duyduğunu belirten Norveçli Bakan, Türkiye'ye "uluslararası hukuka saygı duymaya" davet etmişti.



Finlandiya da silah ihracatını durdurdu



Finlandiya hükümeti de Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu kınayarak, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararı aldı.



Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından Çarşamba günü bir açıklama yapan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Durum ciddi. Kendi sorumluluk alanım için şunu söyleyebilirim: Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" ifadelerini kullandı.



Kaikkonen, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının onaylanmayacağını ve var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceğini söyledi.



Öte yandan Sosyal Demokratlar'ın öncülük ettiği Finlandiya hükümeti, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu kınayan bir açıklama yayınladı. Başbakan Antti Rinne basına yaptığı açıklamada operasyonun

Suriye'de zaten karışık durumda olan krizi tırmandırabileceğine dikkat çekti.



Rinne ayrıca operasyonun yeni bir mülteci krizine neden olabileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ni konuyla ilgili hazırlık yapmaya çağırdı.



2018 yılında Finlandiya toplam 128 milyon euro değerinde silah ihracatı yapmıştı. Finlandiya'nın en çok silah ihracatı yaptığı üç ülke ise sırasıyla Polonya, Türkiye ve İsveç'ti.



AFP,DW/BK, JD,GA



(c)