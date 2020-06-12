Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Norveç ve Finlandiya, 15 Haziran'dan itibaren İsveç dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı aldı.

Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor
12.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:28

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Norveç ve Finlandiya, 15 Haziran'dan itibaren İsveç dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı aldı.

Norveç hükümetinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İzlanda, Finlandiya Götland ve Danimarka ile 15 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağı ve normal seyahatlerin başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, enfeksiyonun yüksek olduğu İsveç'e bir süre daha sınırların açılmayacağı bildirildi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo da 15 Haziran'dan itibaren Finlandiya'nın sınırlarını komşularına açacağını duyurdu.

Danimarka, Norveç ve Baltık ülkeleriyle 15 Haziran'dan itibaren seyahatlerin normale döneceğini sadece İsveç'e sınırlarını açmayacaklarını kaydeden Ohisalo, İsveç'teki virüs vakalarının yüksek olmasının bu kararı almakta etkili olduğunu vurguladı.

İsveç'ten tepki

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, komşu ülkelerin kararına tepki gösterdi.

Avrupa Komisyonunun Schengen bölgesinde seyahat etme yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı aldığını kaydeden Damberg, "AB ülkeleri, iç sınır seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırıyor. İskandinavya ülkeleri arasındaki iş birliğini zayıflatmamamız lazım. İskandinavya ülkelerinin arasındaki turizm ekonomisi de bir tarafa bırakılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan uzmanlar, Kovid-19'la mücadele kapsamında İsveç'in gevşek önlemler alması ve ölüm oranlarının diğer İskandinavya ülkelerine göre fazla olmasının, Finlandiya ve Norveç'i böyle bir kararı almaya ittiğini belirtti.

İsveç'te 4 bin 854 kişi virüsten öldü

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 854'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 49 bin 684'e ulaştı.

Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye, vaka sayısı da 8 bin 608'e yükseldi.

Finlandiya'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 325'e, vaka sayısı da 7 bin 73'e çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Demet Evgar Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Lionel Messi Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Emrah Ankara Kayserispor
Şu an buradasınız: Norveç ve Finlandiya, İsveç hariç komşularına sınırları açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 23:33:29. #1.15#
title