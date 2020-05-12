Norveç Varlık Fonu kesenin ağzını açıyor Dünyanın en büyük varlık fonuna sahip olan Norveç, koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle oluşan kayıpları telafi için fondan rekor miktarda para çekecek.

Dünyanın en büyük varlık fonuna sahip olan Norveç, koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle oluşan kayıpları telafi için fondan rekor miktarda para çekecek.Koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatlarının vurduğu Norveç ekonomisine ülkenin varlık fonundan rekor miktarda destek sağlanacak. Hükümet ayrıca petrol sektörünün ardından ülkenin ikinci büyük sektörü olan balık çiftliklerinin vergilerini arttırma kararı aldığını açıkladı.

Norveç Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Norveç ekonomisi barış zamanındaki en ağır ekonomik gerilemeyi yaşıyor. Ancak hükümet Norveç'in bu krizden çıkması için gereken altyapıyı hazırlıyor" denildi.

Norveç hükümetinin ekonomiyi canlandırma hedefi doğrultusunda ay sonunda açıklaması beklenen uzun dönemli yol haritası kapsamında harcamaların da artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda Norveç Varlık Fonu'ndan bu yıl harcanacak miktarın, fonun 1 Ocak'taki değerinin yüzde 4,2'sini bulması bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 41 milyar dolarlık rekor bir miktara tekabül ettiği bildirildi.

Batı Avrupa'daki en büyük petrol üreticisi Norveç'in petrol gelirlerini yatırıma yönlendiren varlık fonu, dünyanın en büyük varlık fonu konumunda. 1 trilyon doları aşan değeri olan fon, her Norveçli başına ortalama 190 bin dolara denk geliyor.

Üst limit aşılacak

Fon hesabından yılda en fazla yüzde 3 para çekilebiliyor. Ancak bu meblağ ekonominin dara düştüğü zamanlarda artırılabiliyor. Bu yıl Norveç ekonomisinin salgın nedeniyle yüzde 4 daralması bekleniyor.

Fondan en son para çekme limit aşımı yüzde 4,1 ile 2008-2009 yıllarındaki küresel kriz sırasında gerçekleşmişti. O dönemde üst limit yüzde 4 seviyesindeydi. Daha sonra bu seviye 2017 yılında yüzde 3'e düşürüldü.

Varlık Fonu Enstitüsü verilerine göre toplam varlık miktarına göre dünyadaki en büyük varlık fonuna sahip Norveç'i, ikinci sırada Çin Yatırım Şirketi (CIC), üçüncü sırada Abu Dabi Yatırım Otoritesi (ADIA) ve dördüncü sırada ise Kuveyt Yatırım Otoritesi takip ediyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) sıralamada 14'üncü sırada yer alıyor. TVF koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiyi desteklemek adına alınan önlemler kapsamında gündeme gelmişti.

Koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik önlemler çerçevesinde TVF'nin stratejik önemdeki şirketlere nakit enjekte edebilmesi ya da kontrolünü alabilmesi, Nisan ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Reuters, AFP/ SSB, BK

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