Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle 2 İsrailli şirketi fondan çıkardı
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Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle 2 İsrailli şirketi fondan çıkardı

Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle 2 İsrailli şirketi fondan çıkardı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından 1,3 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan 2 İsrailli şirketi "uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle fondan çıkardığını duyurdu.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından 1,3 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan 2 İsrailli şirketi "uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle fondan çıkardığını duyurdu.

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, merkezi İsrail'de olan Shapir Engineering & Industry LTD ve Mivne Real Estate KD LTD şirketlerinin, Norveç Varlık Fonu Etik Konseyi'nin tavsiyesi doğrultusunda "savaş veya çatışma durumlarında bireylerin haklarının sistematik ihlallerine katkıda bulunma konusundaki kabul edilemez riskleri nedeniyle" fon dışına alındığı belirtildi.

Norveç Varlık Fonu'nun, merkezi Japonya'da olan, kadın giyim üreticisi Honeys Holdings Co LTD'i de Myanmar'da 2 fabrikasındaki insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle kara listeye aldığı bildirilen açıklamada, Japon şirketin, sistematik insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riski nedeniyle fonun yatırım listesinin dışına alındığı kaydedildi.

"İsrail'in yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı"

Norveç Varlık Fonu Etik Konseyi tarafından yapılan açıklamada da "Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olarak inşa edildiğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Etik Konseyi'nin görüşü, bunların (İsrail'in yerleşimleri) varlığının ve sürekli genişlemesinin bölgedeki Filistin nüfusu için zarara ve dezavantajlara neden olduğu yönündedir." denildi.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bir bölümünü kullanabiliyor. Geriye kalan büyük bölüm ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 123'ten fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Küresel borsalarda işlem gören hisse senetlerinin yüzde 1,4'ünün sahibi olan Norveç Varlık Fonu, çeşitli etik kurallara göre yönetiliyor ve oluşturduğu Etik Konsey'in tavsiyesine dayanarak bazı şirketleri yatırım listesinden çıkarabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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