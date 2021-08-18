Norveç Varlık Fonu, 2021'nin ilk yarısında 111 milyar dolar getiri elde etti
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Norveç Varlık Fonu, 2021'nin ilk yarısında 111 milyar dolar getiri elde etti

Norveç Varlık Fonu, 2021'nin ilk yarısında 111 milyar dolar getiri elde etti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında enerji, finans ve teknoloji sektöründe hisse yatırımlarının değeri artması sonucu bu yılın ilk yarısında 990 milyar Norveç kronu (111,3 milyar dolar) yatırım getirisi sağladı.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında enerji, finans ve teknoloji sektöründe hisse yatırımlarının değeri artması sonucu bu yılın ilk yarısında 990 milyar Norveç kronu (111,3 milyar dolar) yatırım getirisi sağladı.

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında fonun yatırım getirisinin yüzde 9,4 olduğu, bunun da 990 milyar Norveç kronuna (111,3 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 13,7 getiri sağladığı vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 30 Haziran 2021 itibarıyla 11,67 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 312 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısında sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 2 zarar yazarken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 4,6 getiri elde etti.

Fon, halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarında ise yüzde 1,9 zarar açıklarken, genel olarak da fonun gösterge olarak belirlediği getiri oranının 28 baz puan üstünde getiri sağlamış oldu.

"Teknoloji şirketleri yatırımları yüzde 16,8 getiri sağladı"

Fonun Üst Yöneticisi (CEO) Nicolai Tangen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fonun enerji ve teknoloji şirketlerinde hisse yatırımlarının fonun gelirine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, enerji şirketlerine yapılan yatırımlardan ortalama yüzde 19,5 getiri sağlandığını bildirdi.

Kovid-19 krizinde sağlık ve teknoloji sektörlerine yatırımlarından önemli gelir ettiklerini ve bu gelirlerdeki artışın yılın ilk yarısında da devam ettiğini belirten Tangen, "Teknoloji şirketleri yatırımları yüzde 16,8 getiri sağladı. Birkaç büyük teknoloji şirketi, dijital reklamcılıkta devam eden bir artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Tangen, enflasyonun getirilere yönelik en büyük tehdit olduğunu uyarısında bulundu.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 123'den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'nin elinde tutuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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