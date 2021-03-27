Norveç-Türkiye milli maçı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: La RoseladaHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger...