Norveç-Türkiye milli maçı
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Norveç-Türkiye milli maçı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Norveç-Türkiye milli maçı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: La RoseladaHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger...

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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: La Roselada

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)

Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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