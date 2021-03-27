Norveç-Türkiye milli maçı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: La RoseladaHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger...
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: La Roselada
Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)
Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander Sörloth
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli