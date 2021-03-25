Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek
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Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacağı G Grubu ikinci maçını, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacağı G Grubu ikinci maçını, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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