Norveç-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Norveç-Türkiye hangi kanalda? Norveç-Türkiye maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Norveç-Türkiye maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Norveç-Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç-Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?