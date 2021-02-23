Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
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Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

23.02.2021 20:02 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:06
Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde 27 Mart'ta Norveç ile oynayacağı mücadele, seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanacak.

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde 27 Mart'ta Norveç ile oynayacağı mücadele, seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanacak.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, karantina kuralları nedeniyle böyle bir kararın alındığı, ayrıca İspanya Futbol Federasyonu tarafından da kararın onayladığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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