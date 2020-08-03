Norveç'ten 100'den fazla yolcusu olan kruvaziyer gemilerine 14 gün karaya çıkma yasağı Norveç, korona virüs salgını nedeni ile 100'den fazla yolcu taşıyan kruvaziyer gemilerindeki yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca karaya çıkmasını yasakladı.

Norveç, korona virüs salgını nedeni ile 100'den fazla yolcu taşıyan kruvaziyer gemilerindeki yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca karaya çıkmasını yasakladı.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini arttırmaya yeniden başladı. Norveç'te geçtiğimiz hafta Hurtigruten isimli şirkete ait olan MS Roald Amundsen gemisinde görevli 33 personelde korona virüs tespit edilmişti. Gemi, Tromsö kentindeki limanda karantina altına alınmış ve son 3 hafta içinde gemide bulunan 387 yolcuya ulaşılmaya çalışılıyordu. Tromsö'nun kıdemli Doktoru Kathrine Kristoffersen ise yaptığı açıklamada, gemide bulunan tüm yolculara kendilerini 10 gün boyunca karantina altına alması konusunda çağrıda bulunmuştu. Gemide korona virüs tespit edilenlerin sayısı 41'e yükselirken, kruvaziyer gemileri hakkında yeni karar alındı.

Norveç, 100'den fazla yolcusu olan kruvaziyer gemilerinde bulunan yolcu ve mürettebatın bugünde itibaren 14 gün boyunca karaya çıkmasının yasakladığını duyurdu. Sağlık Bakanı Bent Hoie yaptığı açıklamada, daha önce yola çıkan gemilerin Norveç limanlarında yolcularını ve mürettebatını bırakabileceğini ancak henüz yolculuğa başlamamış olanların böyle bir şey yapamayacağını aktardı. Hoie, yeni kuralın önümüzdeki 14 gün boyunca geçerli olacağını duyururken, "Norveç'te enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için bu kararı almak zorundaydık. Salgın henüz bitmedi" dedi.

Yetkililer, karantina altındaki gemide bulunan yolcu ve mürettebatın Almanya, Danimarka, Avusturya, Filipinler ve Litvanya'dan geldiğini ve bu ülkeler ile iletişim halinde olduklarını aktardı.

Öte yandan Norveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 9 bin 312'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 256'ya ulaştı. - OSLO

Kaynak: İHA