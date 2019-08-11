Norveç'teki cami saldırısı terör eylemi olarak kabul edildi

11.08.2019 21:21

Norveç'in başkenti Oslo'da Kurban Bayramı arifesinde bir camide düzenlenen silahlı saldırı, terör eylemi şüphesiyle soruşturulacak.

Norveç polisi, Cumartesi günü başkent Oslo'nun Baerum semtinde bulunan El Nur Camisi'ne yapılan silahlı saldırının olası bir terör eylemi olarak soruşturulduğunu ve Müslümanların ibadet yerlerindeki güvenlik önlemlerinin ülke genelinde arttırıldığını duyurdu. El Nur İslam Merkezine silahlı saldırıda bulunan zanlı, yaralı olarak yakalandı. Polis tarafından genç beyaz bir erkek olarak tanımlanan fail, şu anda gözaltında tutuluyor. Polis Şefi Yardımcısı Rune Skjold, düzenlediği basın toplantısında delillerin terör şüphesi üzerinde toplandığını kabul etti.

Üvey kız kardeşi ölü bulundu

Gözaltına alınan saldırganın, üç ateşli silahla donandığı ve aynı zamanda kurşungeçirmez yelek giydiği öğrenildi. Zanlının camiye girmeden önce bir kadın akrabasını da öldürmekten sorgulandığı ortaya çıktı. Genç kadının cesedinin şüphelinin adresinde bulunması dikkatleri cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştırdı. Polis evde bulduğu cesedin saldırganın üvey kardeşi olarak tanımlandığını belirtti.

'Yeni Zelanda katliamından esinlendi' iddiası

Norveç medyası failin; Christchurch ve El Paso da dahil olmak üzere birkaç beyaz ırkçı saldırganın yaptığı son silah saldırılarından ilham aldığını iddia etti. İsmi açıklanmayan saldırganın, camiye saldırmadan 2 saat önce teröristin sosyal medya üzerinden Christchurch saldırısını düzenleyen kişiyi ve 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'i yücelten paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Norveç güvenlik kuvvetleri, silahlı saldırının ardından ülke genelindeki camilerde güvenliği arttırdı. Saldırının Kurban Bayramı'nın arifesinde yaşanması dikkat çekti. Adalet Bakanı Jöran Kallmyr, Norveçli Müslümanların kendilerini güvende hissedebileceklerini ifade etti. - OSLO

Kaynak: İHA