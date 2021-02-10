Norveç'te toprak kaymasından 6 hafta sonra 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
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Norveç'te toprak kaymasından 6 hafta sonra 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

10.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:47
Norveç'te toprak kaymasından 6 hafta sonra 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te başkent Oslo'nun 25 kilometre kuzeyindeki Ask köyünde 30 Aralık 2020'de meydana gelen toprak kaymasından 6 hafta sonra göçük altından iki kişinin daha cesedinin çıkarıldığı bildirildi.

Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te başkent Oslo'nun 25 kilometre kuzeyindeki Ask köyünde 30 Aralık 2020'de meydana gelen toprak kaymasından 6 hafta sonra göçük altından iki kişinin daha cesedinin çıkarıldığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Mari Stoltenberg, şu ana dek 9 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesinde kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gjerdrum ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu köyde 30'dan fazla dairenin bulunduğu 9 apartman toprak altında kalmıştı.

Modern Norveç tarihinin en büyük heyelanı olan afet sonrası sıfırın altında derecelerde sürdürülen arama faaliyetleri, metrelerce toprak ve betondan oluşan enkazda canlı kurtarma umudunun kalmaması nedeniyle geçen ay sonlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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