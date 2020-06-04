Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü Norveç'in Krakneset bölgesinde meydana gelen heyelanda kayan toprak parçası üzerindeki 8 ev suya gömüldü.

Norveç'in Krakneset bölgesinde meydana gelen heyelanda kayan toprak parçası üzerindeki 8 ev suya gömüldü.

Norveç'in kuzeyinde yer alan Krakneset bölgesinin Alta kasabasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak parçası üzerindeki 8 evin suya gömüldüğü anlar bölge sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Heyelanda 610 metre çapında bir toprak parçasının kaydığı belirtildi.

Öte yandan, heyelanın ardından ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA