Norveç'te Çalan Siren 'Savaş Çıktı' Korkusu Yarattı

Norveç'te savaş paniği yaşandı. Bir anda sirenlerin çalması nedeniyle halkı 'savaş çıktı' korkusu sardı.

NRK'nın haberine göre, siren dün gece saat 23.50 sıralarında çalmaya başladı. Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi. Birçok kent sakininin siren sesini duyunca doğu komşularını düşünmeye başladığı aktarıldı.

NEDEN ÇALINDIĞI BİLİNMİYOR

Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu" dedi.

Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.

NRK, Vadso'da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını aktardı.