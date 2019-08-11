Norveç'te polis cami saldırısını terör eylemi olarak ele alıyor

11.08.2019 17:17

Norveç polisi cumartesi günü bir camiye düzenlenen silahlı saldırının muhtemel terör saldırısı olarak ele alındığını açıkladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Rune Skjold başkent Oslo yakınlarındaki El-Nur Camii'ne saldırı düzenlediğinden şüphelenilen kişinin çok sayıda silah taşıyan genç bir beyaz olduğunu ve internet üzerinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle