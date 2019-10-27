- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdıOSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

27.10.2019 15:44
- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

- Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı

OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da, terör örgütü PKK, yandaşları içinde bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.

Norveç'te Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönen vatandaşlara terör örgütü PKK yandaşları taş ve sopalarla saldırdı. Terör örgütü sempatizanları içinde bir bebeğinde bulunduğu Türk aileye ait araca saldırdı. Saldırı anında aile büyük panik yaşarken, polis saldırganları engellemeye çalıştı.

Polisin 2 PKK yandaşını gözaltına aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: - Norveç'te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et