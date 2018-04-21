Norveç'te Mezuniyet Kutlayan Lise Öğrencilerine İlginç Uyarı: Kavşaklarda Cinsel İlişkiye Girmeyin

Norveç'te öğrencilerin lise mezuniyetlerini kutladıkları hafta boyunca verilen partilerin geleneklerinden biri de döner kavşaklarda ilişkiye girmek. İçkinin su gibi aktığı partilerde sarhoş olup kavşaklarda çıplak şekilde ilişkiye girmek gençler arasında oldukça popüler bir aktivite.

UYARI YAYINLANDI

Bu tuhaf gelenek sebebiyle Norveçli gençler, kazalara neden olmamaları için geleneksel lise sonrası parti dönemi boyunca kavşaklarda cinsel ilişkiye girmeyi bırakmaları konusunda uyarıldı.

KAZALARA SEBEP OLUYOR

Sürücülerin yol üzerinde çıplak birilerini görmesinin şaşkınlığa yol açacağı ve bunun da kazalara sebep olacağını söyleyen yetkililer gençleri uyararak trafiği tehlikeye atmamalarını rica etti.

KÖPRÜDE ÇIPLAK KOŞUDA VAR

Yetkililerin üç farklı kavşakta ilişkiye girene ödül verileceği açıklanan Ringaker kasabasındaki bir meydan okumanın yayılması üzerine harekete geçtiği açıklandı. Kasabadaki etkinlikte ayrıca, şehirdeki 1 mil uzunluğundaki köprüden çıplak bir şekilde koşmayı da içeren bir meydan okuma da mevcut.

40 BİN KİŞİ KATILIYOR

Geleneksel kutlamalar genellikle 20 Nisan'da başlayıp yaklaşık 17 Nisan'da sona eriyor ve yaklaşık 40.000 genç bu etkinliklere katılım gösteriyor. Etkinlikler boyunca öğrenciler genellikle renkli tulumlar giyer ve yerel kasabalarda dolaştıkları otobüs, araba veya vanlar kiralarlar.

Russ kutlamaları adı verilen ritüellerin listesi bir okuldan diğerine değişirken, neredeyse her zaman alkol, çıplaklık ve cinsellik içeriyor.