Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç, polisi eleştirdi
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Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç, polisi eleştirdi

Norveç'te aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SIAN) örgütünün lideri Lars Thorsen'in Kur'an-ı Kerim'i yakmasına müdahale eden Suriyeli genç Omar Dabaa, "polisin Kura'n-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını" söyledi.

23.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:52
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müdahale eden Suriyeli genç, polisi eleştirdi

'te aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SIAN) örgütünün lideri Lars Thorsen'in Kur'an-ı Kerim'i yakmasına müdahale eden Suriyeli genç Omar Dabaa, "polisin Kura'n-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını" söyledi.


Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da SIAN'ın düzenlediği gösteride Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösteren ve polis tarafından gözaltına alınan gencin Suriyeli Omar Dabaa olduğu ortaya çıktı.


Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, gösteri öncesi polisin Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmeyeceği yönünde garanti verdiğini ifade ederek, "Bu, olay sonrasına da böyle yansıdı ancak Thorsen gösteride Kur'an-ı Kerim'i 7 saniye boyunca 30-40 polisin gözü önünde yaktı. Thorsen'e ben müdahale ederek engel olmaya çalıştım. Polis 9 saniye sonra engel oldu." dedi.


Haberlerde SIAN'ın diğer lideri Arne Tumyr'in Kur'an-ı Kerim'i çöp kutusuna attığına dair bilgilerin verildiğini hatırlatan Dabaa, bunun doğru olmadığının altını çizdi. Dabaa, Thorsen'in Kur'an'ı Kerim'i yakma görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığının da altını çizdi.


Dabaa, olay sonrası polis tarafından gözaltına alınmış, kısa süre sonra da serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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