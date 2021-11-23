Norveç'te küçük uçak düştü, 3 kişi öldü - Haberler
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Norveç'te küçük uçak düştü, 3 kişi öldü

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Norveç'te küçük uçak düştü, 3 kişi öldü

Norveç'in Larvik kenti yakınlarındaki ormanlık alana küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Norveç'in Larvik kenti yakınlarındaki ormanlık alana küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Larvik Emniyet Müdürü Tor Eriksen, yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü, uçakta bulunan bir eğitmenle iki öğrencinin hayatından ümidi kestiklerini söyledi.

Kazanın nedenini şimdilik bilmediğini belirtin Eriksen, "Kaza sabah oldu. Uçak ulaşması zor bir alana düştü, arama çalışmalarımız devam ediyor fakat uçakta bulunan 3 kişiden de umudu kestiğimizi ve öldüklerini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Torp Pilot Uçuş Akademisinden yapılan açıklamada da düşen uçağın kendilerine ait olduğu kaydedildi.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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