Norveç'te Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü
AFRİN HAREKATI'NDA 24. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Norveç'te Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü

Norveç'in kuzeyinde bulunan Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi öldü.

Norveç'te Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü

Norveç'in kuzeyinde bulunan Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi öldü.Norveç Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, uçağın Lofoten Adaları yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin kısa sürede uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği vurgulandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et