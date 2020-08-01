Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde korona virüs tespit edildi
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Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde korona virüs tespit edildi

Norveç'te yolcu ve yük taşımacılığı yapan kruvaziyer gemide görevli 33 personelde korona virüs tespit edildi.

Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde korona virüs tespit edildi
01.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:01

Norveç'te yolcu ve yük taşımacılığı yapan kruvaziyer gemide görevli 33 personelde korona virüs tespit edildi.

Korona virüs salgını Avrupa'da yeniden etkisini arttırmaya başladı. Norveç'te kruvaziyer gemiler ile yolcu ve yük taşımacılığı yapan Hurtigruten şirketine ait Roald Amundsen isimli gemide görevli 33 personelde korona virüs tespit edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 120 personelin test sonuçlarının negatif olduğu aktarılırken, 5 personele ise yeniden test yapılacağı açıklandı. Hurtigruten, testi pozitif çıkan personelde dahil olmak üzere 158 personelin tamamında herhangi bir semptom görülmediğini ifade etti. Şirket, personelinde korona virüs tespit edilen geminin Tromsö kentinde demirli olduğunu ve karantinaya alındığını açıkladı. Hurtigruten, test sonuçlarından önce tüm yolcuların gemiden ayrıldığını ve son 3 hafta içinde 380 yolcunun gemide bulunduğunu dile getirdi.

Tromsö'nun kıdemli Doktoru Kathrine Kristoffersen, yaptığı açıklamada gemide bulunan tüm yolcuların kendilerini 10 gün boyunca karantina altına alması gerektiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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