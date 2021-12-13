Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor - Haberler
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Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor

Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor
AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Norveç'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler aldı.

Norveç'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler aldı.

Başbakan Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, bu gece yarısından itibaren Kovid-19'a yönelik yeni kısıtlamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

Kısıtlamaların ilk etapta 4 hafta süreceğini kaydeden Store, restoran ve barlarda alkol satışının durdurulacağını ve insanların evden çalışmaya teşvik edileceğini belirtti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada da cenazelere katılımın 50, diğer toplantılara katılımın ise 20 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi.

Kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiği aktarılan açıklamada, evlerde birer metre arayla oturmak şartıyla 10 kişinin, Noel Bayramı'nda da 20 kişinin misafir alınmasına izin verileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Kovid-19 aşısının 2. dozu ile 3. dozu arasındaki sürenin 4,5 aya indirildiği vurgulanırken, 45 yaş ve üstündekilerin ocak ayının 15'ine kadar 3. doz aşılarını olmaları istendi.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, Norveç'te bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'a çıkarken, vaka sayısı da 317 bin 887'ye yükseldi.

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AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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